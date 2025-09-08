مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از اجرای طرح واگذاری زمین در روستا‌های استان در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین‌فر ، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری در موضوع جوانی جمعیت، اظهار کرد: متقاضیان مشمول در روستا‌های استان می‌توانند با مراجعه به واحد‌های شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان، نسبت به ثبت نام برای دریافت زمین اقدام کنند.

وی افزود: این طرح با هدف تسهیل تأمین مسکن و ایجاد بستر مناسب برای تشکیل و تحکیم خانواده‌ها بوده و متقاضیان مشمول به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مراجعه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در ابتدای اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، سه واحد مسکونی به سه خانواده دارای فرزند چهارقلو در استان زنجان واگذار شد که نشان‌دهنده اهتمام دولت در حمایت عملی از خانواده‌ها بود و در ادامه نیز متقاضیان قانون جوانی جمعیت با اولویت در دو سایت کوی «ثمین۳» و «کوی ارم» زنجان تا پایان تابستان تخصیص می‌یابند و همچنین در شهر‌های ابهر و طارم هم برای متقاضیان یاد شده تخصیص زمین صورت می‌گیرد.

شاهین فر، با اشاره به مصوبات شورای مسکن استان، تصریح کرد: برابر فصل هشتم اصلاحیه دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زمین مورد نیاز را به متقاضیان واجد شرایط اختصاص میدهد.

وی ادامه داد: تمامی مشمولان می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات مندرج در دستورالعمل مربوطه، بدون بروکراسی پیچیده و در چارچوب ضوابط ابلاغی، از خدمات بنیاد مسکن در راستای قانون جوانی جمعیت بهره‌مند شوند.