رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تنها در سایه یگانگی و وحدت است که میتوان در برابر ظلم ایستاد، تصریح کرد: مسلمانان باید به معنای واقعی کلمه ید واحده شوند تا عزت و کرامت امت اسلام حفظ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی حضور یافت و ضمن خوش آمدگویی به مهمانان داخلی و خارجی این همایش، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشستهایی به تقویت وحدت و انسجامی منجر شود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق آن در میان ملتها و امتها مبعوث شد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه پیامبران الهی با مأموریت هدایت، بشارت و انذار فرستاده شدند، خاطرنشان کرد: کتاب آسمانی برای آنها بهحق نازل شد تا درباره آنچه مردم در آن اختلاف داشتند داوری کنند، امری که با وجود بیان روشن آیات، تنها کسانی که هدایت الهی راپذیرفتند، از اختلاف نجات یافتند و در مسیر صراط مستقیم قرار گرفتند.
آقای پزشکیان با اشاره به مضمون دعای هرروزه مؤمنان در نمازهای یومیه گفت: در هر نماز از خداوند مسئلت میکنیم که ما را به راه راست هدایت کند، خواستهای که هر روز بر زبان جاری میسازیم و آن را تکرار میکنیم، زیرا حقیقتی است که همواره باید دغدغه ما باقی بماند.
رئیسجمهور با اشاره به نخستین اقدامات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه، یادآور شد: رسول خدا بهمحض ورود به مدینه، با توجه به فشارهای گستردهای که بر این شهر وارد شده بود، نخستین اقدام خود را بر پایه اصلاح روابط اقوام و قبایلی بنا نهاد که سالیان دراز در جنگ و خونریزی با یکدیگر بهسر میبردند.
آقای پزشکیان تأکید کرد: پیامبر خدا به این اقوام که تا پیش از آن یکدیگر را میکشتند، فرمان داد که برخیزید و با یکدیگر پیمان برادری ببندید. در همان نماز، برخاستند و در برابر دیدگان همه، با یکدیگر عهد برادری بستند.
رئیسجمهور افزود: این سخن سادهای نیست که دیروز با کسی دشمن خونین بودهای و امروز به حکم پیامبر برخیزی و بگویی از این پس برادر تو هستم؛ اما همین فرمان، نخستین رمز موفقیت رسول خدا بود. پیامبر میان قبایلی که سالها با یکدیگر دشمنی داشتند، با تکیه بر برادری اسلامی، الفت و وحدت آفرید.
آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم در ادامه این مسیر، پس از ده سال موفق به فتح مکه شد. در آنجا، در حالیکه بتها را درهم شکست، بر فراز شهر خطبهای تاریخی ایراد کرد و در آن اعلام داشت: مسلمان برادر مسلمان است و آنان در برابر دیگران همچون یک دست واحدند.
رئیسجمهور با طرح این پرسش که آیا ما پیروان واقعی پیامبر اسلام هستیم، خطاب به حاضران گفت: اگر خود را پیروان آن پیامبری میدانیم که برای وحدت امتها آمد، چرا امروز به ۷۲ ملت پراکنده و متفرق تبدیل شدهایم؟
آقای پزشکیان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان جهانیان، خاطرنشان کرد: در حالیکه رژیم سفاک صهیونیستی مسلمانان را بهطرزی فجیع قتلعام میکند، آنها را گرسنگی میدهد و راه آب، غذا و زندگی را بر آنان میبندد، ما همچنان به اختلافات داخلی خود دامن میزنیم و از اتحاد و یگانگی فاصله میگیریم.
رئیسجمهور تصریح کرد: اگر امت اسلامی بهراستی در قالب یک «ید واحده» قرار داشت، آیا اسرائیل یا آمریکا یا هر قدرت دیگری جرأت میکرد به مسلمانان حتی چپ نگاه کند یا حقوق آنها را زیر پا بگذارد؟ پاسخ روشن است، اگر امت اسلام متحد بود، وقوع چنین فجایعی اساساً ممکن نبود.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه منشأ مشکلات امروز امت اسلامی در درون خود ماست، تصریح کرد: مشکل ما اسرائیل نیست، مشکل ما آمریکا نیست، ریشه مشکلات در اختلافات، تفرقهها و نزاعهایی است که در میان خود ما وجود دارد.
رئیسجمهور افزود: باید اصلاح را از خودمان آغاز کنیم. اگر بتوانیم آن وحدتی را که پیامبر اسلام به آن فرمان داده نه در شعار، بلکه در عمل محقق کنیم، دیگر هیچ قدرتی در دنیا، نه اسرائیل و نه هیچ رژیم دیگری، جرأت نخواهد کرد اینچنین به مسلمانان آسیب بزند، آنها را قتلعام کند و حتی شرم نکنند از اینکه فرزندان مردم را به قتل میرسانند و صدایی از جهان بلند نمیشود.
آقای پزشکیان با انتقاد شدید از رفتارهای دوگانه در نظام بینالملل، خاطرنشان کرد: آنان که ادعای حقوق بشر دارند، در قبال جنایاتی که علیه کودکان، زنان، بیماران و سالخوردگان روا میدارند، هیچ نشانی از انسانیت بروز نمیدهند و نسلکشی را با توجیهات دروغین ادامه میدهند.
رئیسجمهور در ادامه با استناد به سخن امام حسین علیهالسلام در کربلا گفت: آن حضرت فرمود اگر دین ندارید، دستکم مرد و آزاده باشید. این کسانی که امروز جنایت میکنند و مدعی حقوق بشرند، نه از دین بهرهای و نه از انسانیت بویی نبردهاند.
آقای پزشکیان با تأکید مجدد بر مسئولیت جوامع اسلامی در وضعیت کنونی، خاطرنشان کرد: مقصر ما هستیم. ما بودیم که میان خودمان اختلاف ایجاد کردیم و این اختلافها زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم ساخت.
رئیسجمهور ادامه داد: دشمنان با دامنزدن به این تفرقهها، ما را به جان هم انداختند، سلاحهای خود را به کشورهای اسلامی فروختند، از ترسهای ساختگی بهرهبرداری کردند، نفت و منابع این ملتها را به غارت بردند و با ایجاد تنشهای مصنوعی، جنگ و درگیری را به ما تحمیل کردند.
آقای پزشکیان تأکید کرد: ممکن است با القای خطر از جانب یک کشور اسلامی، دیگر کشورها را نسبت به هم بیاعتماد کنند تا مسلمانان به جای وحدت، درگیر اختلاف و منازعه شوند؛ اما سیاست ما بر این استوار است که با هیچ کشور مسلمانی وارد دعوا نشویم و هیچ اختلافی را دامن نزنیم.
رئیسجمهور افزود: با تمام توان به وحدت و انسجام امت اسلامی پایبندیم و باور داریم که تنها در سایه این یگانگی است که میتوان در برابر ظلم ایستاد. مسلمانان باید به معنای واقعی کلمه ید واحده شوند تا عزت و کرامت امت اسلام حفظ شود.
آقای پزشکیان با اشاره به وصیتنامه حضرت علی علیهالسلام، آن را سندی گرانسنگ دانست که بر سه محور اساسی تأکید دارد: تقوای الهی، نظم در امور، و اصلاح روابط میان مردم.
رئیسجمهور با استناد به این فرمایش حضرت امیر که «اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم» افزود: رسول خدا نیز اصلاح ذاتالبین را برتر از نماز و روزه دانسته است.
آقای پزشکیان تأکید کرد: اینکه انسان نماز بخواند، روزه بگیرد، اما همچنان به اختلاف و نزاع دامن بزند، با فلسفه عبادات در تضاد است. هدف از عبادت، برقراری وحدت است. آنکه به خداوند تمسک جوید، به صراط مستقیم هدایت شده و لازمه این تمسک، همدلی و انسجام در جامعه اسلامی است.
رئیسجمهور با اشاره به فلسفه روزه و نماز در اسلام تصریح کرد: این عبادات وسیلهای برای برادری میان مسلماناناند، نه آنکه به ابزار تفرقه تبدیل شوند. اگر بتوانیم عدالت را در جامعه محقق کنیم، هیچ قدرتی یارای غلبه بر ما را نخواهد داشت.
آقای پزشکیان افزود: ستون دین و مایه عزت جامعه اسلامی، مردماند. همین مردم سرمایه حقیقی ملت و حکومت بهشمار میروند و مسئولان موظفاند در خدمت آنان باشند. وظیفه ما این است که در میان مردم، صرفنظر از مذهب، قومیت، نژاد یا جنسیت، بر پایه عدالت و انصاف حکم کنیم و عمل داشته باشیم.
رئیسجمهور با تأکید بر نقش علما و نخبگان دینی در تبیین پیام وحدت، خطاب به حاضران گفت: شما بزرگان دین و مذاهب هستید و این مسئولیت بر دوش شماست که پیام رسول خدا و کتاب الهی را در میان جوامع و مردم ابلاغ کنید؛ پیامی که برادری مسلمانان را فارغ از تفاوتهای سلیقه، باور و اعتقاد مورد تأکید قرار میدهد.
آقای پزشکیان تصریح کرد: همه آنچه در چارچوب مذهب انجام میدهیم، باید در خدمت وحدت، انسجام، حق و عدالت باشد. اگر خروجی آن نه به عدالت منتهی شود و نه به وحدت، بلکه به تفرقه و خصومت بینجامد، دیگر نمیتوان آن را عبادت یا عمل صالح دانست، بلکه خود عاملی برای گسست اجتماعی خواهد بود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: ما با یکدیگر برادریم؛ با مردم فلسطین، با ملت عراق، مصر، قطر، امارات و با همه مسلمانان جهان، پیوند برادری داریم. این برادری نه در قالب شعار، بلکه با اعتقاد، ایمان و التزام واقعی است که معنا مییابد.
آقای پزشکیان افزود: اگر بتوانیم این باور را در میدان عمل، در جامعه و در میان هوادارانمان محقق کنیم، آمریکا، اسرائیل و همه دشمنان اسلام از ایجاد تفرقه و چنددستگی در جهان اسلام مأیوس خواهند شد. همه اینها وابسته به عملکرد ما و شماست؛ اگر ما اراده کنیم، وحدت محقق خواهد شد.
رئیسجمهور با اشاره به ناکامی دشمنان در ایجاد نفوذ و بیثباتی در کشور، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا و اسرائیل در ایران نتوانستند نقشههای پلید و شوم خود را پیاده کنند، تنها به دلیل قدرت نظامی ما نبود، هرچند موشک داشتیم و رزمندگان ما با جانفشانیهای خود سیلی زدند، اما سیلی محکمتر را مردم ما به صورت دشمن نواختند.
آقای پزشکیان تأکید کرد: آنچه دشمن را مأیوس کرد، وحدت و انسجام مردم بود. آنان تصور میکردند با شلیک چند موشک و حمله نظامی، مردم از میدان کنار خواهند رفت. تمام رسانهها و شبکههای خبری آنها دل به این خیال بسته بودند، اما ملت ما با بصیرت و ایستادگی، آب پاکی را بر دستانشان ریختند.
رئیسجمهور افزود: مردم ما و مسلمانان جهان، در برابر ظلم، ستم و تجاوز سر خم نمیکنند. این پیام روشن ملت ایران بود؛ پیامی که نهتنها خطاب به آمریکا و اسرائیل، بلکه به تمام جهان مخابره شد. همه ملتهای مسلمان نیز با محکوم کردن تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، این پیام را تأیید کردند.
آقای پزشکیان با قدردانی از کشورهای اسلامی که در برابر تجاوز و ظلم موضع گرفتند، تأکید کرد: از مواضع کشورهایی که در حمایت از ملتهای مظلوم ایستادند، تشکر میکنیم، اما به باور ما این مواضع کافی نیست. باید قویتر، محکمتر و منسجمتر، با صفی واحد در برابر صفی که مقابل مسلمانان ایستادهاند، قرار بگیریم.
رئیسجمهور افزود: اگر بتوانیم به صف واحد بدل شویم، نهتنها ملت خود را به عزت و سربلندی خواهیم رساند، بلکه به تعبیر قرآن، از تاریکی به سوی نور، و به اذن پروردگار به سوی صراط حمید هدایت خواهیم شد. خداوند کتاب خود را برای عزت انسانها نازل کرده و مسلمانان باید عزیز و سربلند باشند.
آقای پزشکیان با بیان اینکه مشکلات امروز امت اسلام، ریشه در اختلافات داخلی دارد، گفت: به جای آنکه به کتاب خدا عمل کنیم، گرفتار دعواهایی شدهایم که ما را به جان یکدیگر انداختهاند تا دشمنان، نقشههای پلید خود را اجرا کنند. این ما هستیم که باید راه را تغییر دهیم.
رئیسجمهور با خطاب قرار دادن علما و نخبگان دینی حاضر در نشست، تصریح کرد: نباید از مسئولیت سنگین خود غافل شوید. باید راهی را بگشاییم که عزت را برای همه جوامع اسلامی به ارمغان بیاورد. شما بزرگواران امروز در این نشست حضور یافتهاید و امید آن است که این حضور در میدان عمل نیز تبلور یابد.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات در رفتارها و عملکردهای فردی ماست، خاطرنشان کرد: مشکل جای دیگری نیست، مشکل در عمل ماست. اگر هرکدام از ما به وظیفه خود بر مبنای تقوا و عدالت عمل کنیم، بسیاری از چالشها برطرف خواهد شد.
رئیسجمهور با استناد به خطبه ۱۶ نهجالبلاغه، نخستین خطبه حضرت علی علیهالسلام پس از خلافت، گفت: امیرالمؤمنین فرمودند: «لا یهلک علی التقوی سنخ و ولا یظمأ علیها زرع قوم»؛ یعنی کسی که بر تقوا باشد، هلاکت برای او معنا ندارد و کشت هیچ قومی در سایه تقوا تشنه نمیماند.
آقای پزشکیان افزود: اگر جامعهای دچار خشکی و بیثمرگی است، اگر مردم آن گرفتارند و در عطش عدالت بهسر میبرند، باید علت را در فقدان تقوا جستوجو کرد. حضرت علی علیهالسلام فرمود: «فاستتروا فی بیوتکم»، یعنی در خانههایتان پنهان شوید، در خود تأمل کنید، توبه کنید و اختلافات را در درون حل کرده و به سوی خدا بازگردید.
رئیسجمهور تصریح کرد: انسان باید بداند که تنها کسی که شایسته ستایش است، خداوند متعال است و تنها کسی که حق سرزنش دارد نیز خود اوست. اگر رفتار ما مبتنی بر تقوا و عدالت باشد، طرف مقابل راهی جز تسلیم و همراهی نخواهد داشت.
آقای پزشکیان در پایان سخنان خود، بر اهمیت نقش علما و اندیشمندان دینی در تحقق وحدت تأکید کرد و گفت: این مجمع و این گردهمایی شما، آغازی است برای شکستن دیوار تفرقه و ایجاد همان وحدت و برادریای که رسول خدا در مدینه و مکه اعلام کرد و بر تحقق آن فرمان داد.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد: انشاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد تا با وحدت و انسجام، در برابر تجاوزها، جنایتها، وحشیگریها و بربریتی که از سوی دنیایی به ظاهر متمدن، اما در باطن عاری از انسانیت جریان دارد، ایستادگی کنیم.
آقای پزشکیان تأکید کرد: باید پیام انسانیت، عدالت، حق و انصاف را در جوامع خود گسترش دهیم و این مأموریت سنگین، تنها با همدلی، اخلاص و ایستادگی محقق خواهد شد.