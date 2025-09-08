پخش زنده
۷۱۵ معدن در آذربایجانغربی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در اجلاس رؤسای سازمانهای نظام مهندسی معدن کشور در ارومیه با اشاره به وجود ۷۱۵ معدن در استان گفت: از این تعداد ۴۹۹ واحد دارای پروانه بهره برداری است.
سخاوت خیرخواه افزود: امسال ۱۸۴ پروانه اکتشاف، ۳۲ گواهی کشف معدن و ۳۷ پروانه بهره برداری معدن در استان صادر شده است.
خیرخواه، با بیان اینکه در بخش طلا، آذربایجانغربی از استانهای دارای ذخایر بالای کشور است، اظهارکرد: هشت مجوز معدن طلا در پنج شهرستان استان صادر شده است و ذخایر فعلی طلای استان به ۱۴۰ تن میرسد.
وی، با اشاره به اینکه با احداث معادن جدید ظرفیت طلای استان بیشترخواهد شد، گفت: این استان سالانه دو تن طلا تولید و روانه بازار میکند.
خیرخواه، همچنین از وجود دو هزار و ۹۴ واحد صنعتی در آذربایجانغربی خبر داد و افزود: با سرمایه گذاری مبتنی بر اینوا، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه جدید صنعتی در استان تزریق شده است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی اضافه کرد: ۸۴۵ بسته سرمایه گذاری در همایش اینوا معرفی شد که ۵۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت بود.