به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون کمی تا نیمه ابری است گفت: در برخی مناطق آسمان ابری است و شرایط برای بارش در برخی مناطق استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از فردا سه شنبه تا پنجشنبه هوای نسبتا پایدار در استان مستقر است افزود: در ارتفاعات افزایش ابر و رگبار‌های موقتی در این مدت دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه دریا امروز با ارتفاع موج ۱۰ تا ۷۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب نیست گفت: فردا دریا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر با احتیاط برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دمای هوا هم اکنون در رشت مرکز استان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت این شهرستان ۶۵ درصد است.

محمد دادرس گفت: در شبانه روز گذشته جیرنده با دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و صومعه سرا با دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین مناطق استان بودند.