پخش زنده
امروز: -
در بازار نوشت افزار ارومیه، کالاهای باکیفیت ایرانی انتخاب نخست خریداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آستانه بازگشایی مدارس خانوادهها و دانش آموزان در تکاپوی خرید نوشت افزار و لوازم موردنیاز برای مدرسه هستند.
در کنار ذوق و شوق دانش آموزان برای خرید نوشت افزار و ملزومات مدرسه؛ والدین خاطرات خوش دوران تحصیل برای پدر و مادرها نیز زنده میشود.
اما در بازار نوشت افزار ارومیه، کالاهای باکیفیت ایرانی انتخاب نخست خریداران است.
سلیمی، یک فروشنده نوشت افزار در ارومیه استقبال مردم گفت و افزود: اکثر نوشت افزارها و کیفهای مغازه ما ایرانی هستند و به خاطر عرق ملی اکثرا کالای ایرانی میفروشیم.