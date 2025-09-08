پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاحیه سال تحصیلی طلاب حوزههای علمیه استان همدان در حوزه آیتالله آخوند همدان، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،قائم مقام حوزههای علمیه استان همدان با اشاره به اینکه از ۱۵ مدرسه علمیه استان، ۲ مدرسه آیت ا... آخوند همدان و ملایر، سطح عالی هستند، گفت: در مجموع هزار و ۳۱۱ طلبه در این مدارس مشغول تحصیل هستند.
حجت الاسلام بطحاییان از فعالیت مراکز تخصصی امام باقر ع همدان و امام صادق ع ملایر در استان خبر داد و افزود: غیر از قم، فقط در استانهای همدان و خوزستان کمیته پایان نامه سطح ۳ تشکیل شده است.
وی همچنین گفت: امسال ۳۰۸ داوطلب، در حوزههای علمیه استان نام نویسی کردند که پس از مصاحبه و مراحل گزینش، ۱۳۰ نفر به این حوزهها معرفی شدند.
مقام حوزههای علمیه استان همدان افزود: داوطلبان تحصیل در حوزههای علمیه میتوانند پس از پایان کلاس هشتم و یا دیپلم، برای نام نویسی اقدام کنند.