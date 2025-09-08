به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: در حال حاضر هزار تخت فعال بیمارستانی در شهر‌های کاشان و آران و بیدگل موجود است.

ابراهیم کوچکی با بیان اینکه نه تنها منطقه شمال استان بلکه استان‌های دیگر نیز تحت پوشش بیمارستان شهید بهشتی هستند گفت: وضعیت بیمارستان شهید بهشتی به دلیل فرسودگی و کمبود تخت‌های بیمارستانی مطلوب نیست و در برخی روز‌ها شاهد پر بودن راهرو‌های این بیمارستان هستیم.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد جمعیت این شهر در آستانه سالمندی قرار دارند، بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی بقیه‌الله برای پاسخگویی به چالش‌های آینده ازجمله چالش سالمندی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی افزود: این بیمارستان چهارطبقه با زیر بنای ۳۸ هزار و ۶۸۰ متر مربع و ۳۵۰ تخت تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم با همراهی خیران شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر آن باشیم.

وی تکمیل بیمارستان امام حسن (ع) آران و بیدگل را نیز عاملی برای کاهش بار مراجعه به بیمارستان شهید بهشتی عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این بیمارستان، بخش قابل توجهی از فشار درمانی بر بیمارستان شهید بهشتی کاهش می‌یابد.