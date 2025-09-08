به گفته سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مالیاتی، ۹۵ درصد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ادامه روند اجرای آن در دولت چهاردهم، اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قانونی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اجرای آن از دولت سیزدهم و راه اندازی سامانه در تیر ۱۴۰۱ آغاز شده بود. توانست نظام مالیاتی را از حالت سنتی به حالت الکترونیکی و هوشمند سوق دهد.

به گفته آقای محمد نوری، رئیس دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، سال ۱۴۰۲ در تیرماه ما شاهد ارسال ۱۱۷ میلیون صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان بودیم، اما حالا آخرین آمار که مربوط به تیرماه ۱۴۰۴ است نشان می‌دهد که تعداد صورت حساب‌های الکترونیکی به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون صورت حساب رسیده است.

او ادامه داد: این نشان می‌دهد که چالش‌های این سامانه بین مودیان رفع شده و این روند ادامه خواهد داشت.

تداوم این روند و پیگیری صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان، منوط به اراده‌ای جدی برای ادامه راهی بود که دولت قبل آن را آغاز کرده بود.

آقای پزشکیان رئیس دولت چهاردهم که خود پیگیر جدی موضوعات مالیاتی است، در این باره پیش از انتخابات اذعان کرده بود که باید با اجرای عدالت مالیاتی، از دانه درشت‌هایی که مالیات نمی‌دهند مالیات ستانی شود و او مجری قوانین مسبب مجلس از جمله برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود نه قانون جدید.

با انتخاب او به عنوان رئیس دولت چهاردهم، ریل مالیاتی تغییری نکرده و این سازمان به اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، تداوم بخشیده تا جایی که آقای فومنی معاون فناوری‌های سازمان مالیاتی می‌گوید: تاکید رئیس جمهور به اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه مودیان را برای تکمیل اطلاعاتش کمک می‌کند.

تداوم این فرآیند در نظام مالیاتی منجر شده تا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پیشرفت ۹۵ درصد جلو رفته و برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی آماده سازی شود.