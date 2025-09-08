

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی بین ایران و ارمنستان، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم ارمنستان امضا شد.

این تفاهم‌نامه به منظور گسترش تبادل دانشجویی، ارتقاء سطح همکاری‌های پژوهشی و توسعه فرصت‌های آموزشی مشترک میان دو کشور طراحی شده است. مقامات دو طرف بر اهمیت این توافق برای تقویت روابط علمی و فنی تاکید کردند.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزیر علوم ارمنستان ، از تشکیل کارگروه کاری مشترک با ارمنستان خبر داد.

سیمایی صراف گفت: ما در ایران تجربه خوبی در حوزه پارک‌های علم و فناوری داریم، بر این اساس از وزیر کشور ارمنستان دعوت می‌کنیم تا بازدید از پارک‌های کشور ما را در سفر فعلی یا سفرهای آتی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ما می‌توانیم تجربیات خود را در خصوص پارک‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و نوآوری در اختیار جمهوری ارمنستان قرار دهیم، گفت: اگر پروژه‌های مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه‌های ایران و ارمنستان شکل بگیرد، می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود: رفت و آمد استاد و دانشجو بین این دو کشور همیشه بوده است، اما ما استقبال می‌کنیم این موضوع تکامل پیدا کند و توسعه یابد.

سیمایی صراف با بیان اینکه دانشگاه‌ها در ایران مستقل هستند و مستقیم با سایر دانشگاه‌های خارجی ارتباط می‌گیرند، گفت: وزارت علوم می‌تواند این ارتباط را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه من موافق تشکیل کارگروه کاری مشترک بین دو کشور ایران و ارمنستان هستم، گفت: دکتر یزدان دوست معاون بین‌المللی را برای تشکیل این تیم معرفی می‌کنم و دستور کار این کار گروه مشترک این باشد که تفاهم‌نامه قبلی را بررسی کنند که چرا اجرا نشده یا برای اجرای کامل آن باید چه اقداماتی را انجام دهند.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی را که امروز امضا می‌کنیم، به اجرا برسانند، به طوری‌که در ملاقات بعدی شاهد اجرای بخشی از این تفاهم‌نامه‌ها باشیم.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان همچنین بر علاقه‌مندی کشورش به آموزش زبان ارمنی تأکید کرد و با اشاره به سوابق تاریخی مشترک میان ایران و ارمنستان، اظهار داشت: شواهد تاریخی در تخت جمشید نشان‌دهنده روابط دیرینه دو کشور است و می‌تواند سرمشق همکاری‌های علمی باشد.

وی از برنامه دولت ارمنستان برای آموزش زبان ارمنی در دانشکده‌ها خبر داد و افزود: در صورت وجود علاقه‌مندی، آماده همکاری در زمینه ایران‌شناسی و آموزش زبان فارسی نیز هستیم.

ژانا آندراسیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ایجاد شهرک علمی و آکادمی علوم در ارمنستان اشاره کرد و گفت: در حال تدوین قوانین جدید علمی هستیم تا پیوند میان علم و تحقیقات را تقویت کنیم. هدف ما افزایش بهره‌وری و رقابت علمی است و برای تحقق آن نیازمند ایجاد محیطی نوین برای فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هستیم.

وی همچنین از طراحی مقدماتی این شهرک علمی خبر داد و گفت: در این محیط امکان پذیرش دانشجویان خارجی فراهم خواهد بود. کنفرانسی نیز در این زمینه برگزار می‌شود که از طرف ایرانی برای حضور و ارائه دستاوردهای علمی دعوت به عمل می‌آید.

آندراسیان در پایان با اشاره به یادداشت تفاهم موجود میان دو کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای رفع موانع اجرایی را مطرح کرد و گفت: با تسهیل روند همکاری، دانشگاه‌ها می‌توانند تعاملات گسترده‌تری داشته باشند.

ارا شاوردیان رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و ارمنستان نیز در این جلسه گفت: آمادگی داریم برای تسهیل روابط بین دو کشور کمک کنیم.

دکتر سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در ادامه اظهار داشت: ۲۱۷ دانشجوی ایرانی در ارمنستان مشغول به تحصیل هستند و انتظار داریم دانشجویان ارمنی هم برای تحصیل به ایران بیایند.