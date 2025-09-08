در آیینی به مناسبت هفته وحدت، از خانواده دو شهید والامقام شهرستان سلماس تجلیل و تکریم به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم که با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تقویت وحدت ملی برگزار شد، از خانواده شهید ( رافعت اطمانی) از شهدای اهل تسنن و همچنین از خانواده شهید مدافع سلامت، مهدیه ماکویی قدردانی شد.

در این دیدار، مسئولان حاضر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، مقام والای این شهدا را گرامی داشتند و با درود فرستادن بر ارواح مطهر آنان، از صبر و استواری خانواده‌های این عزیزان تشکر کردند.

شهید( رافعت اطمانی) در سال ۱۳۶۵ و در دوران دفاع مقدس، و شهیده مهدیه ماکویی در سال ۱۳۹۹ و در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری کرونا به عنوان شهید مدافع سلامت، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

این مراسم نمادی از همبستگی و اتحاد آحاد ملت ایران بر محور ولایت و وحدت اسلامی، فارغ از هر قومیت و مذهبی بود.