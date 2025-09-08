پخش زنده
۳ خط معاینه فنی در کلانشهر اصفهان به سرویس مدارس اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی مراجعه خودروهای سرویس مدارس به مراکز معاینه فنی شهر اصفهان به منزله داشتن حداقل ایمنیهای لازم برای تردد است.
سیدعلی عبدالهی افزود: پذیرش سرویس مدارس در همه مراکز معاینه فنی انجام میشود، اما در سه مرکز ارغوانیه، جی و تاکسیرانی خطوطی بهصورت ویژه پذیرش این خودروها پیشبینی شده است که سرویس مدارس میتوانند از خدمات آن مراکز بدون معطلی و در کمترین زمان استفاده کنند.
وی کرد: رانندگان سرویس مدارس میتوانند از هم اکنون تا پانزدهم مهر به این مراکز مراجعه کنندو از خدمات آنها بهرهمند شوند.
عبدالهی درباره نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر روزانه در حدود ۸۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر اصفهان مراجعه میکنند.
وی یادآور شد: در راستای رفاه حال این افراد مرکز معاینه فنی جی و ارغوانیه اصفهان در ایام تعطیل نیز از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ فعال است.