به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت السلام اسماعیلی رئیس حوزه‌های منطقه کاشان در آیین باز گشایی ۱۸ حوزه برادران و خواهران و ۹ رشته تخصصی علوم اسلامی گفت: بیش از ۱۲۷۰ طلبه در این حوزه‌ها مشغول به فراگیری علوم حوزوی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان نیز با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که امروز بر عهده مبلغان دین گذاشته شده، بحث یاری دین خدا است، گفت: مقوله تبلیغ به عنوان یکی از مباحث اصلی در دین اسلام است و بهترین الگوی تبلیغ، خاتم پیامبران (ص) هستند و امروز باید این مسیر به درستی برای نسل جوان تبیین شود.

مدیریت حوزه علمیه منطقه کاشان شامل شهر‌های کاشان، آران و بیدگل، برزک، قمصر، نراق و نطنز، ۱۳ مدرسه علمیه برادران و ۵ حوزه خواهران را زیر پوشش دارد.