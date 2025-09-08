پخش زنده
امروز: -
آیین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس علمیه منطقه کاشان با حضور آیتالله محسن اراکی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در مصلی نماز جمعه کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت السلام اسماعیلی رئیس حوزههای منطقه کاشان در آیین باز گشایی ۱۸ حوزه برادران و خواهران و ۹ رشته تخصصی علوم اسلامی گفت: بیش از ۱۲۷۰ طلبه در این حوزهها مشغول به فراگیری علوم حوزوی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان نیز با بیان اینکه مهمترین وظیفهای که امروز بر عهده مبلغان دین گذاشته شده، بحث یاری دین خدا است، گفت: مقوله تبلیغ به عنوان یکی از مباحث اصلی در دین اسلام است و بهترین الگوی تبلیغ، خاتم پیامبران (ص) هستند و امروز باید این مسیر به درستی برای نسل جوان تبیین شود.
مدیریت حوزه علمیه منطقه کاشان شامل شهرهای کاشان، آران و بیدگل، برزک، قمصر، نراق و نطنز، ۱۳ مدرسه علمیه برادران و ۵ حوزه خواهران را زیر پوشش دارد.