نمایشگاه کتاب شهرستان بهمئی با حضور مردم و مسئولان در شهر لیکک گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب در زمینهها و موضوعات مختلف قرآنی، دینی، فلسفه، علمی، فرهنگی، هنری، مذهبی، آموزش، کودک و نوجوانان در معرض دید عموم قرار داده شد. سید زاهد افتخاری زاده افزود: کتابهای این نمایشگاه با تخفیف ۵۰ درصدی عرضه میشود. وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۱۰ هزار جلد کتاب با یک هزار عنوان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است، هدف از برپایی این نمایشگاه را تشویق هرچه بیشتر مردم به خرید کتاب و گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی اعلام کرد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی افزود:این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در محل سالن مجتمع فرهنگی هنری، سینما اُمید شهر لیکک واقع در مسکن مهر آماده استقبال و پذیرایی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است. سید زاهد افتخاری زاده ادامه داد: فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا در راستای توسعه و ترویج کتابخوانی، نسبت به برگزاری چنین نمایشگاههایی در نقاط مختلف شهرستان اقدام کند. گفتنی است این نمایشگاه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۱ و تا روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به روی علاقمندان باز است.
