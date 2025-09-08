پخش زنده
بیست و هشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی، امروز با حضور نمایندگان ۱۹۲ کشور عضو این اتحادیه، مدیران عامل مجریان پستی، ازجمله محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات کشورمان و مدیرعامل شرکت ملی پست، در دبی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ماساهیکو متوکی، مدیرکل اتحادیه پستی جهانی، در مراسم افتتاحیه این کنگره که با هدف تعیین نقشه راه اتحادیه در چهار سال آینده (۲۰۲۶–۲۰۲۹) و ترسیم مسیر توسعه خدمات پستی برگزار میشود، گفت: این کنگره فرصتی است تا کشورهای عضو به راهحلهای مشترک برای توسعه مدل تجاری کسبوکار پست، دست یابند.
در ادامه برگزاری این کنگره، دبیرکل و معاون دبیرکل اتحادیه پستی جهانی برای دوره چهار ساله آینده توسط شرکتکنندگان انتخاب خواهند شد و همچنین کشورهایی برای عضویت در شورای راهبری و شورای عملیات پستی اتحادیه تعیین میشوند.
بیست و هشتمین کنگره جهانی پست از امروز، ۱۷ شهریور آغاز شده است و تا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت.