شبکه ورزش سیما در چارچوب بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی آفریقا ۲۰۲۶، امروز دیدار بین دو تیم مراکش و زامبیا و رقابت بین الجزایر و گینه را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی آقریقا ۲۰۲۶، از ساعت ۱۶:۳۰ تقابل بین دو تیم مراکش و زامبیا و رقابت بین الجزایر و گینه را در ساعت ۱۹:۳۰ با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

در این دوره از بازی ها، در آفریقا ۵۴ تیم در ۹ گروه ۶ تیمی به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت تیم اول هر گروه مستقیما راهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد شد.