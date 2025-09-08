پخش زنده
سازمان توسعه تجارت مصوبه دولت در خصوص واردات کشندههای مستعمل را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سازمان توسعه تجارت ایران در جدیدترین ابلاغیه خود، تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص واردات کامیون و کشندههای جادهای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد را برای اجرا اعلام کرد.
این بخشنامه با شماره ۵۹۲۵۴۶۴ به تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۴ از سوی نرگس باقری زمرّدی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، امکان ثبت سفارش و واردات کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد فراهم شده و همچنین کامیونها و کشندههای موجود در اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول اجرای این مصوبه خواهند بود. این اقدام در راستای اجرای ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با هدف نوسازی ناوگان حملونقل جادهای کشور صورت گرفته است.