سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا به عنوان مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور حکمی سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا را به سمت از مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور منصوب کرد.

پیش از این حاج مصطفی خورسندی به مدت دو سال مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی را برعهده داشت.

آقای سید رضا جدا که از مداحان قمی است و مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی قم را در کارنامه خود دارد.