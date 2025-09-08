پخش زنده
سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا به عنوان مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور حکمی سرهنگ پاسدار سیدرضا جدا را به سمت از مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی کشور منصوب کرد.
پیش از این حاج مصطفی خورسندی به مدت دو سال مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی را برعهده داشت.
آقای سید رضا جدا که از مداحان قمی است و مسئولیت سازمان بسیج مداحان و هیئتهای مذهبی قم را در کارنامه خود دارد.