مدیر شیلات و آبزیان چهامحال و بختیاری از تصویب تشکیل اتحادیه کارخانجات خوراک آبزیان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضا احمدی افزود: این اتحادیه با هدف انسجام فعالیت‌ها و ساماندهی بازار نهاده‌ها، اتحادیه کارخانجات خوراک آبزیان در استان چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی می‌شود.

وی به جایگاه استان چهارمحال و بختیاری به عنوان قطب نخست تولید خوراک آبزیان کشور اشاره کرد و افزود: حمایت از این بخش می‌تواند نقش کلیدی در پشتیبانی از صنعت پرورش آبزیان سراسر کشور ایفا کند.