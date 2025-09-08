رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه هدف از برگزاری جشنواره را اشتراک‌گذاری ایده‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، ترویج فعالیت‌های فرهنگی و هم‌افزایی در جامعه دانشگاهی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مراسم افتتاحیه «دومین جشنواره ملی جریان» باهدف شناسایی و به‌اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تجربه‌های موفق فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه ضمن اشاره به اهمیت برگزاری «دومین جشنواره ملی جریان»، هدف از برگزاری جشنواره را اشتراک‌گذاری ایده‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، ترویج فعالیت‌های فرهنگی و هم‌افزایی در جامعه دانشگاهی عنوان کرد.

این مراسم با افتتاح نمایشگاه ارائه آثار با موضوع «ایده‌ها و تجربه‌های فرهنگی و اجتماعی» و ادای احترام به پیشگاه خانواده‌های معزز شهیدان دکتر تهرانچی و شهید نوری (شهدای جنگ ۱۲ روزه) همراه بود.

جشنواره ملی جریان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، هفدهم و هجدهم شهریورماه ۱۴۰۴، میزبان اندیشه‌وران، کنشگران و اصحاب فرهنگ و ادب خواهد بود.

برنامه‌های این رویداد شامل سخنرانی‌های متعهدانه، ارائه آثار ناب و تجلیل از شرکت‌کنندگان برگزیده در تالار اجتماعات آمفی تئاتر شهید دکتر شهریاری دانشکده علوم است.

از جمله برنامه‌های این دوره از جشنواره، معرفی و تقدیر از برگزیدگان بخش‌های گوناگونی، چون کارشناسان برتر، مدیران و معاونان نمونه، عرصه بین‌الملل، و کنشگری داوطلبانه خواهد بود.

همچنین، ایده‌های نو و تجربه‌های گران‌سنگ فرهنگی و اجتماعی که می‌توانند چراغ راه آینده باشند، در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

این رویداد ملی، روز سه‌شنبه هجدهم شهریورماه، در تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی، با برپایی مراسم اختتامیه و با حضور مقامات ارشد و اجرای برنامه‌های متعدد به کار خود پایان خواهد داد و از چهره‌های شاخص و برگزیدگان این عرصه تجلیل به عمل خواهد آمد.