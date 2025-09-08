به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،در این ماجرا بیش از چهار هزار نفر در میدان ژاله یا شهدای امروز با گلوله مستقیم به شهادت رسیدند.

آنچه در این ماجرا قابل توجه بود حضور و نقش مستقیم سربازان اسرائیلی در تیر اندازی به مردم بود.

هم شاهدان عینی این حقیقت را افشا کردند و هم بعد‌ها نشریاات اسرائیلی مثل هارتص و داوار فاش کردند که اسرائیل به خواست شاه یک گروهان از کماندو‌های خود را برای سرکوب تظاهرات به تهران اعزام کردند این گروهان که در جنایت ۱۷ شهریور نقش داشت تحت نظر اداره اطلاعات ارتش اسرائیل شین بت عمل کرد.

نقش اسرائیل در جنایات پهلوی فقط به جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ ختم نمی‌شود، بر اساس اسناد در ماجرای قیام ۵ آذر گرگان هم عواملی که مردم گرگان را به خاک و خون کشیدند، چند روز قبل از یک دوره آموزشی از اسرائیل برگشتند بود که چنین جنایاتی را رقم زدند.