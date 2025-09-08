پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایش هوایی از مرزهای شرقی گفت: امنیت مرزها را مدیون مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایش هوایی از مرزهای شرقی کشور با بیان اینکه پایش مرزها به صورت زمینی و هوایی با استفاده از تمام ظرفیتها از اهداف اصلی فراجا بوده و صلابت و اقتدار مرزبانی کشور باعث افتخار ملت شریف ایران است گفت: امنیت مرزها را مدیون مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران هستیم.
سردار سرتیپ قاسم رضایی ضمن بازدید از مرزهای مشترک ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان گفت: آمادگی زیاد مرزبانان ما در امنیت مرزها به واسطه ایجاد پاسگاه مرزی و همچنین در گشتهای هدفمندی است که وجود دارد و در این زمینه تعامل خوبی نیز با کشور پاکستان داریم که نشست مشترک مزبانان دو کشور از اهداف مورد تاکید برای استمرار امنیت مرزهاست.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود:در ۱۰ سال گذشته اقدامات بسیار موثری همچون پاسگاههای مرزی و برجکهای مرزی احداث شده که نگهداری این اماکن، ابنیه، تجهیزات امنیتی و تخصیص بودجههای خاص در سطح ملی به دلیل حضور مرزبانان در این مقرها ضرورت دارد.
این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: امروز ما شاهد این هستیم که حفاظت و پایش مرزها از طریق سامانه های الکتریکی و اپتیکی به خوبی انجام میشود که موجب کاهش ورود و کشفیات مواد مخدر در کشور بوده و این به معنای کنترل هدفمند مرزها و استقرار سامانههای پایش الکترونیک در مزرهای شرقی کشور است.