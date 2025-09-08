مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در سال جاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان در راستای اجرای نیت واقفین در حوزه‌های اجتماعی، مذهبی، آموزشی و عمرانی هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری در نشست خبری به مناسبت هفته وقف، با اشاره به جایگاه تاریخی وقف در استان، گفت: وقف یکی از ماندگارترین آثار فرهنگی و اجتماعی است و مازندران در این زمینه پیشینه‌ای کهن دارد.

وی با بیان اینکه خدمات اوقاف در راستای نیت واقفین اجرا می‌شود، افزود: در سال جاری، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان در امور اجتماعی و ۵۸ میلیارد تومان در قالب طرح‌های مذهبی مانند ضیافت الهی، شمیم وحی و اربعین حسینی هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف مازندران همچنین از اختصاص ۷ میلیارد تومان برای خرید کتاب و توزیع ۱۳۰۰ بسته تحصیلی در قالب طرح مهر تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های قرآنی، عمرانی امامزاده‌ها و برپایی نمایشگاه خدمات وقف از دیگر اقدامات شاخص بوده است.

وی هزینه نگهداری امامزادگان را قریب به ۵۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تهیه جهیزیه برای ۷۰ نوعروس و توزیع ۲۴۰۰ بسته معیشتی در قالب طرح قرار دوازدهم در امامزاده‌های شاخص استان نیز انجام شده است.

حجت‌الاسلام حیدری در ادامه به اجرای ۵۳ پروژه باغی با درآمد ۲۲ میلیارد تومان، انعقاد ۷۷۹۵ قرارداد اجاره، صدور ۸۵ حکم امین موقوفات و برگزاری ۸۲۵ محفل انس با قرآن اشاره کرد و این اقدامات را حاصل مشارکت مردمی و تلاش مجموعه اوقاف دانست.

وی در پایان یادآور شد: به مناسبت هفته وقف، ۲۱۱ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در سطح استان اجرا می‌شود که شامل غبارروبی و عطرافشانی بقاع متبرکه، عیادت از واقفین بیمار، رونمایی از تجهیزات بیمارستان امام ساری و دیگر برنامه‌های متنوع خواهد بود.