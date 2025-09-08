درپی فراخوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به برکناری رهبری شاخه این حزب در استانبول، دفتر استاندار دستور ممنوعیت تجمع در شش منطقه این شهر را در سه روز آینده صادر کرد.

در استانبول فعالیت شبکه‌های اجتماعی به ویژه ایکس و اینستاگرام، دچار اختلال و دسترسی به اینترنت هم کند شده است.