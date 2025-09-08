با گذشت یک هفته از زلزله مرگبار در شرق افغانستان که باعث کشته و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر شد نیاز‌ها در مناطق زلزله زده برطرف نشده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، صعب العبور بودن منطقه، کمک رسانی را سخت کرده است و از طرفی نیز کمبود پزشکان و امدادگران زن در مناطق زلزله زده وجود دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل با گذشت یک هفته از زلزله مرگبار در شرق افغانستان که باعث کشته و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر شد نیاز‌ها در مناطق زلزله زده برطرف نشده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، صعب العبور بودن منطقه، کمک رسانی را سخت کرده است و از طرفی نیز کمبود پزشکان و امدادگران زن در مناطق زلزله زده وجود دارد.

سازمان ملل هم اعلام کرده است: بیست و پنج کیلومتر مربع از اراضی زلزله زده به انواع مهمات و مین‌های منفجر نشده آلوده و نیاز‌ها همچنان بسیار زیاد است. سازمان ملل گفته: ما از همه کسانی که می‌توانند به زلزله زدگان کمک کنند، می‌خواهیم؛ کمک خود را دریغ نکنند.

همزمان با این چالش‌ها در مناطق زلزله زده، سومین محموله بشردوستانه ایران از غرب افغانستان به مناطق زلزله زده ارسال شد.