به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محسن شکرنیا کارشناس مسائل سیاسی در این آیین با اشاره به این که در قیام خونین یوم ا... ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مردم به دشمنان نشان دادند که در راه رسیدن به اهداف والای خود حتی از جان خود نیز دریغ نمی‌کنند گفت: این قیام خونین اتحاد، مقاومت، سازش ناپذیری و دشمن شناسی مردم را به دشمنان نشان داد و در واقع عاشورای انقلاب اسلامی جنایت میدان ژاله بود که موتور محرکه انقلاب اسلامی نیز شد.

حجت الاسلام آقائی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به جنایت‌های رژیم ستمشاهی در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب جنایت‌های جمعه خونین ۱۷ شهریور ماه نباید از ذهن ملت بزرگ ایران فراموش شود.