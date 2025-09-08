دانشگاه فردوسی مشهد و حرم مطهر رضوی در زمینه حفظ و مرمت بنا‌های تاریخی و توسعه فضا‌های زیارتی، با هم همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی در نشست امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه فردوسی مشهد و مدیریت عالی حرم مطهر رضوی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای ارتقای خدمت به زائر در این تفاهم‌نامه قید شده است.

خلیل‌الله کاظمی با تأکید بر ارزش معنوی و تاریخی بی‌بدیل ابنیه حرم مطهر رضوی، به گستردگی و عظمت مجموعه حرم مطهر اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از این مجموعه را ساختمان‌های ارزشمند تاریخی و مذهبی تشکیل می‌دهند که نیازمند توجه ویژه و مستمر هستند.

او با اشاره به آسیب‌های متعددی که این ابنیه را از جنبه‌های مختلف تهدید می‌کند، بر ضرورت به‌کارگیری بهترین روش‌های نگهداری و مرمت تأکید کرد و گفت: این تهدید‌ها شامل عوامل طبیعی مانند تغییرات آب و هوایی، رطوبت، تابش نور خورشید و نیز عوامل انسانی و زیست‌محیطی می‌شوند که می‌توانند به مرور زمان، موجب فرسایش و آسیب‌دیدگی سازه‌ها و تزئینات این بنا‌های مقدس شوند.

کاظمی، توسعه فضا‌های زیارتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه عنوان کرد و افزود: هرگونه اقدام در جهت توسعه فضا‌های زیارتی باید با دقت فراوان و با درنظرگرفتن ظرافت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی صورت پذیرد.

او تصریح کرد: فعالیت شبانه‌روزی حرم، حضور مداوم زائران از اقشار مختلف جامعه و همچنین دغدغه‌ها و نظرات متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی و معماری مذهبی، عواملی هستند که باید در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه، موردتوجه ویژه قرار گیرند.

رئیس سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی افزود: در این راستا، استفاده از دانش روز در زمینه طراحی فضا‌های عمومی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی و مدل‌سازی نحوه جریان ترافیک انسانی در حرم، از اهمیت بالایی برخوردار است که دانشگاه فردوسی مشهد می‌تواند، نقش به سزایی، در این زمینه‌ها، ایفا کند.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل زیارت و ارتقای مدیریت حرم

کاظمی، در ادامه بر لزوم بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌ها و فناوری‌های علمی و مهندسی برای تسهیل هرچه بیشتر فرآیند زیارت برای زائران و همچنین ارائه راهکار‌های نوین به عوامل اجرایی حرم، تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، با ایجاد ارتباطی مناسب و دوسویه، نیاز‌های واقعی حرم مطهر رضوی با بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به بهترین نحو ممکن به مرحله اجرا درآید و این همکاری‌ها، الگویی برای سایر مراکز مشابه در کشور باشد.

در این نشست با حضور مدیر عالی حرم مطهر رضوی، معاونان و مدیران حرم مطهر رضوی و نیز رئیس دانشگاه و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، تفاهم‌نامه «اتاق همکاری مشترک» امضا شد.

در این تفاهمنامه، افزایش همکاری‌های علمی و آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در حوزه خدمت به زائر، تسهیل زیارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، تاکید شده است.