سفری به دل طبیعت با «روستا دوستا»، «صبح صبا» با چالش «اگر فیلمساز بودید...» و دنیای ظریف سوزن‌دوزی در برنامه «دوراهی» از رادیو صبا تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «روستا دوستا» ، جاذبه‌های گردشگری روستای پس قلعه شمیرانات را معرفی می‌کند.

برنامه «روستا دوستا» روز دوشنبه ۱۷ شهریور، شنوندگان را به روستای پس قلعه در شهرستان شمیرانات می‌برد تا با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی این منطقه کوهستانی آشنا شوند و تجربه‌ای شنیدنی از زیبایی‌های آن داشته باشند

پس قلعه روستایی خوش‌آب‌وهوا در شمیرانات است که به دلیل طبیعت بکر، مسیر‌های کوهنوردی و آثار تاریخی‌اش شناخته می‌شود.

از جاذبه‌های شاخص این روستا می‌توان به رودخانه دربند، مسیر‌های کوهنوردی منتهی به قله توچال و شاه‌نشین، آبشار دوقلو و چشمه‌های طبیعی اشاره کرد. همچنین امامزاده ابراهیم که در دل روستا قرار دارد، فضایی معنوی و آرامش‌بخش برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند.

چایخانه‌ها و رستوران‌های سنتی روستا نیز با ارائه غذا‌های محلی، تجربه‌ای فرهنگی و دلپذیر برای گردشگران رقم می‌زنند.

برنامه «روستا دوستا» با هدف معرفی فرهنگ و جاذبه‌های گردشگری روستا‌های ایران، شنوندگان را به سفری صوتی به دل این روستای کوهستانی دعوت می‌کند تا با زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری پس قلعه بیشتر آشنا شوند.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله از رادیو صبا پخش می‌شود و فرصتی است برای دوستداران طبیعت تا با گوش سپردن به روایت‌های شنیدنی، سفری مجازی به روستای پس قلعه داشته باشند.

برنامه «صبح صبا»

«صبح صبا» با چالش «اگر فیلمساز بودید...» سه‌شنبه ۱۸ شهریور در آستانه روز ملی سینما با موضوع سینما به روی آنتن می‌رود .

برنامه «صبح صبا» در این روز به بررسی جایگاه و اهمیت هنر سینما در جامعه می‌پردازد.

این برنامه صبحگاهی با هدف ایجاد فضایی تعاملی و فرهنگی، از شنوندگان می‌پرسد: «اگر شما فیلمساز بودید، درباره چه موضوعی فیلم می‌ساختید و چرا؟ همچنین، نام فیلم خود را چه می‌گذاشتید؟» این سوال فرصتی فراهم می‌کند تا مخاطبان با خلاقیت و اندیشه خود، ایده‌های هنری و دغدغه‌های اجتماعی یا شخصی خود را در قالب سینما به اشتراک بگذارند.

علاقه‌مندان می‌توانند پاسخ‌های خود را از طریق ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ ارسال کنند و در این برنامه مشارکت فعال داشته باشند.

«صبح صبا» به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی، هر روز ساعت ۶ صبح از رادیو صبا پخش می‌شود و در این قسمت نیز با فضایی دوستانه و فرهنگی، شنوندگان را به گفت‌و‌گو و مشارکت دعوت می‌کند.

برنامه «دوراهی»

برنامه «دوراهی» روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور، با موضوع معرفی و بررسی صنعت دستی سوزن‌دوزی، شنوندگان را با تاریخچه، تکنیک‌ها و اهمیت این هنر سنتی آشنا می‌کند و فرصتی برای گفت‌و‌گو با هنرمندان این حوزه فراهم می‌آورد.

برنامه «دوراهی» که به عنوان یکی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی رادیو شناخته می‌شود، در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور، به معرفی و بررسی صنعت دستی سوزن‌دوزی می‌پردازد.

در این قسمت، کارشناسان و هنرمندان سوزن‌دوزی، به تشریح تاریخچه، روش‌های اجرای این هنر ظریف و نقش‌های متنوع آن خواهند پرداخت و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این صنعت دستی را بررسی می‌کنند.

این برنامه در قالب بخش‌های متنوع، نکات کلیدی درباره مواد اولیه، ابزار‌های مورد استفاده و اهمیت حفظ و احیای هنر سوزن‌دوزی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

همچنین شنوندگان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات خود را مطرح کنند و در این گفت‌وگوی آموزشی مشارکت داشته باشند.

سوزن‌دوزی نه تنها بخشی از هویت فرهنگی و هنری ایران است، بلکه می‌تواند به عنوان منبع درآمد و اشتغال برای هنرمندان و علاقه‌مندان به صنایع دستی عمل کند.

برنامه «دوراهی» با معرفی این هنر ارزشمند، به حفظ و ترویج فرهنگ بومی کمک می‌کند و فرصتی مناسب برای یادگیری و آشنایی با این صنعت دستی فراهم می‌آورد.

«دوراهی» هر روز ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی ، تقدیم مخاطبان می‌شود.