به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ غلامحسین عرب گفت: با شروع فصل برداشت پسته در دامغان ، گشت‌ نظارت پلیس بر باغ های پسته تشدید شده است .

وی افزود : در همین راستا ماموران انتظامی پاسگاه مهماندوست، ۶ سارق را حین ارتکاب جرم و برداشت پسته دستگیر و از خودرو متهمان ۱۰۰ کیلوگرم پسته سرقتی را کشف کردند.

وی افزود : متهمان در بازجویی به ۴ فقره سرقت پسته و ۲ فقره سرقت طیور اعتراف کردند و به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست هر گونه اخبار و موارد مشکوک برداشت محصول از باغ ها را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.