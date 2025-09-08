پخش زنده
مرضیه شفیعی، با اثر خلاقانه خود نشان نقره سیودومین مسابقه بینالمللی نقاشی هیکاری ژاپن را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیودومین دوره مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری ژاپن در سال ۲۰۲۵ با موضوع شخصیت، احساسات، عواطف، افکار و عقاید برگزار شد.
در این دوره، از میان ۱۱ هزار و ۴۷۹ اثر رسیده از ۶۸ کشور جهان، برگزیدگان معرفی شدند.
مرضیه شفیعی نوجوان ۱۵ ساله، عضو مرکز فرهنگیهنری بشرویه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، با خلق اثر خلاقانه خود موفق به کسب نشان نقره این مسابقه شد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران ۴۶ اثر هنری را به این مسابقه ارسال کرده بود و موفقیت نوجوان ایرانی در جمع برگزیدگان، نشاندهنده استعداد و توانمندی نسل جوان کشور در عرصه هنر است.