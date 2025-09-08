حریفان ایران در فوتسال بازی های آسیایی جوانان
قرعهکشی مرحله گروهی فوتسال بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین، برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، قرعهکشی مرحله گروهی بازیهای آسیایی فوتسال جوانان ۲۰۲۵ بحرین برگزار شد که بر این اساس، ایران به عنوان سرگروه در گروه B با تیمهای تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه شد.
در گروه A، بحرین، ازبکستان، افغانستان و چین قرار گرفتند و بحرینِ میزبان سرگروه مسابقات شد.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۹ مهرماه تا ۹ آبان برگزار میشود.
این مسابقات در بخش آقایان با حضور ۸ تیم (بحرین، ایران، تایلند، ازبکستان، افغانستان، عربستان، قزاقستان و چین) در دو گروه برگزار میشود. در بخش بانوان با حضور ۵ تیم (بحرین، ایران، چین، هنگ کنگ و چین) در یک گروه ۵ تیمی انجام میشود.