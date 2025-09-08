به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سید مهدی موسوی گفت: ماموران یگان امداد در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا به یک دستگاه اتوبوس مظنون شدند و آن را متوقف و بازرسی کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی از قسمت جعبه بغل خودرو، ۱۵۰ کیلوگرم غذای حیوانات خانگی خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی میامی، ارزش محموله کشف شده را ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کرد و گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.