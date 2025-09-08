پخش زنده
شرکت توانیر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در چارچوب جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳، موفق شد در بین مجموعه وزارت نیرو، رتبه اول را در مجموع امتیاز شاخصهای عمومی و اختصاصی و همچنین در امتیاز شاخصهای عمومی کسب کند. توانیر در بخش شاخصهای اختصاصی نیز به جایگاهی ممتاز دست یافت و در سطح ملی عنوان «خوب» را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، این ارزیابی در جهت اجرای مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه اجرایی آن، به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاهها انجام و نتایج نهایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد. بر اساس این ارزیابی، توانیر در رقابت میان ستاد وزارت نیرو، شرکتهای مادر تخصصی و سایر شرکتها، جایگاه برتر را به دست آورد.
درخشش دفاتر توانیر در تحقق شاخصها
ارزیابی سالانه در دو دسته شاخصهای عمومی و اختصاصی صورت گرفت و ۲۵ دفتر و حوزه تخصصی توانیر مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان، ۸ دفتر موفق به تحقق کامل و ۱۰۰ درصدی شاخصها شدند که عبارتند از:
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
امور زنان و خانواده
دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال
دفتر برنامهریزی توسعه شبکه انتقال
مجری طرح تولید پراکنده و انرژیهای نو
دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع
مجری طرح کاهش تلفات انرژی
مجری برق روستایی
علاوه بر این، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات با ۹۹ درصد تحقق، روابط عمومی و امور بینالملل و مطالعات اجتماعی و همچنین امور مالی و ذیحسابی با ۹۷ درصد تحقق نیز عملکردی برجسته و نزدیک به صد درصد را ثبت کردند.
این موفقیت بزرگ، حاصل تلاشهای بیوقفه مدیران و کارکنان توانیر در مسیر توسعه نظام اداری کارآمد، شفافیت، پاسخگویی و ارتقای سطح خدمات به مردم است. دستاورد بهدستآمده بار دیگر جایگاه توانیر را بهعنوان بازوی اصلی وزارت نیرو در عرصه مدیریت صنعت برق کشور تثبیت کرده و الگویی برای سایر دستگاهها در مسیر تعالی نظام اداری به شمار میرود.