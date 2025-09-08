شرکت توانیر در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در چارچوب جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳، موفق شد در بین مجموعه وزارت نیرو، رتبه اول را در مجموع امتیاز شاخص‌های عمومی و اختصاصی و همچنین در امتیاز شاخص‌های عمومی کسب کند. توانیر در بخش شاخص‌های اختصاصی نیز به جایگاهی ممتاز دست یافت و در سطح ملی عنوان «خوب» را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر، این ارزیابی در جهت اجرای مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن، به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه‌ها انجام و نتایج نهایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد. بر اساس این ارزیابی، توانیر در رقابت میان ستاد وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی و سایر شرکت‌ها، جایگاه برتر را به دست آورد.

درخشش دفاتر توانیر در تحقق شاخص‌ها

ارزیابی سالانه در دو دسته شاخص‌های عمومی و اختصاصی صورت گرفت و ۲۵ دفتر و حوزه تخصصی توانیر مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان، ۸ دفتر موفق به تحقق کامل و ۱۰۰ درصدی شاخص‌ها شدند که عبارتند از:

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

امور زنان و خانواده

دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال

دفتر برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های نو

دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع

مجری طرح کاهش تلفات انرژی

مجری برق روستایی

علاوه بر این، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات با ۹۹ درصد تحقق، روابط عمومی و امور بین‌الملل و مطالعات اجتماعی و همچنین امور مالی و ذیحسابی با ۹۷ درصد تحقق نیز عملکردی برجسته و نزدیک به صد درصد را ثبت کردند.

این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه مدیران و کارکنان توانیر در مسیر توسعه نظام اداری کارآمد، شفافیت، پاسخگویی و ارتقای سطح خدمات به مردم است. دستاورد به‌دست‌آمده بار دیگر جایگاه توانیر را به‌عنوان بازوی اصلی وزارت نیرو در عرصه مدیریت صنعت برق کشور تثبیت کرده و الگویی برای سایر دستگاه‌ها در مسیر تعالی نظام اداری به شمار می‌رود.