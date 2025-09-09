به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت: پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی شهرستان گرمسار، به یک دستگاه تریلی مشکوک شد و ماموران در بازرسی از آن ۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

سردار حسینی ارزش این محموله سوخت را ۱۵ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد کرد و ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس، از آنان خواست: در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند .