طرح دوبانده کردن محور بردسکن به خلیل آباد، در طرح نشان دار کردن مالیات قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره امور مالیاتی بردسکن گفت: امسال هم همچون سال قبل سازمان امور مالیاتی طرح نشان دار کردن مالیات را برای تکمیل طرحهای نیمه تمام در دست اقدام دارد.
سعید تقوی افزود: شفافیت یکی از پیامدهای مثبت اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتهاست و وقتی یک سری طرحها تعریف میشوند و اعتبار به آنها اختصاص پیدا میکند، مودیان در جریان قرار میگیرند که مالیات پرداختیشان کجا هزینه میشود که این به معنای افزایش شفافیت در روندهای مالیاتی و اقتصادی کشور است.
وی عنوان کرد: امسال طرحی که در سامانه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای شهرستان بردسکن تعریف شده، طرح بهسازی جاده خلیل آباد- بردسکن-انابد است که امیدواریم با مشارکت همشهریان تا ۳۱ شهریور امسال (آخرین مهلت ارایه اظهارنامههای مالیاتی) وتخصیص مالیاتها به این طرح، این جاده هرچه سریعتر تکمیل و بهره برداری شود.
رئیس اداره امور مالیاتی بردسکن افزود: در این راستا جلساتی هم با کافی نت ها، مراکز پیشخوان دولت، هیات رییسه اتاق اصناف و روسای اتحادیهها برای تبیین این موضوع برگزار شده است.
تقوی یادآور شد: پارسال از محل مشارکت مودیان بردسکنی در پرداخت مالیات ارزش افزوده، بیش از ۱۰۲ میلیارد تومان به شهرداریها و دهیاریهای شهرستان تخصیص یافت.