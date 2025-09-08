پخش زنده
افزایش عملکرد، جلوگیری از هدر رفت آب و کاهش نیاز به استفاده از سموم و آفت کشها از مهترین مزایای کشت محصولات در روش گلخانهای است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، یکی از بزرگترین گلخانهها با ظرفیت تولید ۴ هزار تن در شهرستان دهگلان واقع شده است.
در کردستان ۵۳ واحد گلخانهای وجود دارد.
به گفته احمدی معاون بهبود تولیدات گیاهی کردستان سطح زیر کشت این تعداد گلخانه ۵۳ هکتار است.
به گفته وی تولید محصولات گلخانهای ۱۱ هزار تن است.
تعداد بهره برداران محصولات گلخانهای ۱۴۰ نفراند و برای بیش از ۶۰۰ نفر در این واحدها ایجاد شغل صورت گرفته است.