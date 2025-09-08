به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نواب داورپناه گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ حین گشت زنی فعال و هدفمنددر سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه سمند مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۳۶۰ عدد هایپ، ۸۴۰ عدد قوطی شانی، ۱۲۰ قوطی آناناس، ۲۴۰ عدد انرژی زا و ۱۸۰۰ عدد کاپوچینو که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آغاجاری با بیان اینکه ارزش کالای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است گفت: در این رابطه ضمن تشکیل پرونده، راننده متخلف خودرو برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.





