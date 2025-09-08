نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد از مبلغان خواست قدردان و شاکر فرصت تبلیغ دین، احکام و معارف اسلامی باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، به همت مرکز مدیریت خدمات حوزه‌های علمیه استان کهگیلویه و بویراحمد و مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اردوی خانوادگی طلاب و روحانیون شهرستان‌های دنا، مارگون و شهر بخش پاتاوه در روستای تمنک برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج در این نشست، اظهار کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، تحول شگرفی در دنیا اتفاق افتاد.

آیت الله سید نصیر حسینی ضمن تقدیر و تشکر از مرکز مدیریت خدمات حوزه‌های علمیه و مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در حوادث اخیر قدرت، عقلانیت، صبوری، شجاعت و جسارت مکتب شیعه را به همه دنیا نشان داد.

وی این کار‌ها را جلوه‌ای از حکومت حضرت مهدی (عج) دانست و افزود: رسالت مبلغین بهترین و بزرگ‌ترین کاری است که در نظام خلقت انجام می‌گیرد.

آیت الله حسینی خاطرنشان کرد: خلقت عالم، زمین و همه موجودات بر عهده خداوند بوده و این نظام با عظمت پروردگار اداره می‌شود، ولی معرفت را به دست بشریت سپرده است.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: سفرای الهی متولی و مروج معرفت هستند که ائمه اطهار (ع)، پیامبر (ص) و امروز طلاب و روحانیون این هدایت معنوی، دینی و ایمانی را بر عهده دارند.

وی تبلیغ دین و احکام الهی را ارزشمند دانست و یادآور شد: باید قدر این فرصت را بدانیم که خداوند این مسیر را برای مبلغین باز گذاشته است.

آیت الله حسینی تاکید کرد: اینکه یک انسان با بیان، قلم و نصیحت یک شخص و مبلغ به سوی خداوند و معنویت هدایت شود، دارای ارزش بالایی است.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد از مبلغین خواست تا قدردان و شاکر فرصت تبلیغ دین، احکام و معارف اسلامی باشند و گفت: مسئله دین و هدایت خلق با روحانیت و مبلغین بوده که باید بتوانند به صورت اصولی به این رسالت ارزشمند خود عمل کنند.

وی در پایان، پاتاوه را دارای ظرفیت‌های ارزشمندی دانست که در مسیر استان‌های مختلف قرار گرفته و گفت: می‌طلبد که امام جمعه، فرماندار و بخشدار پیگیری‌های لازم را در زمینه مسائل و مشکلات این منطقه در دستور کار داشته باشند.

امام جمعه پاتاوه هم گفت: نبود روحانی مستقر در بعضی از روستا‌های بخش پاتاوه یکی از مشکلات مهم مساجد در روستا‌های این بخش می‌باشد که به علت نبود روحانی بعضی از مساجد تعطیل شدند.

حجت الاسلام سیادت افزود: خانه عالم در ۹۰ درصد از روستا‌های بخش وجود ندارد وانتظار می رود این مشکل برطرف شود.