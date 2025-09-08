شهید کریم صالحطبری، جوان مبارز اهل بابل، یکی از شهدای قیام خونین ۱۷ شهریور بود که پس از حضور در راهپیماییهای اعتراضی، در میدان ژاله هدف گلوله مأموران ساواک قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، در پی چندین ماه اعتراضات مردمی و سرکوبهای حکومت پهلوی، به یکی از مهمترین و خونینترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران تبدیل شد. این روز که به «جمعه سیاه» شهرت دارد، با اعلام حکومت نظامی و تیراندازی گسترده مأموران رژیم شاهنشاهی در میدان ژاله تهران، صدها شهید و مجروح برجای گذاشت و شکاف میان مردم و حکومت را عمیقتر کرد.
در میان شهدای این روز، نام شهید کریم صالحطبری، جوان مبارز اهل بابل، میدرخشد. وی از سال ۱۳۵۵ در تهران فعالیتهای انقلابی خود را آغاز کرده بود و بارها توسط ساواک تحت تعقیب قرار گرفت. در یکی از این موارد، هنگام پخش اعلامیههای امام خمینی(ره)، موفق به فرار شد و پس از سه روز اختفا، با موتور خود را به زادگاهش بابل رساند.
در پی راهپیمایی بزرگ عید فطر در روز ۱۳ شهریور در تپههای قیطریه تهران و تظاهرات گسترده تا روز ۱۶ شهریور، شهید صالحطبری نیز در میدان قیطریه حضور یافت. صبح روز جمعه ۱۷ شهریور، با دعوت مبارزان و بیانیههای علامه یحیی نوری، مردم برای شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی به میدان ژاله آمدند. شهید نیز خود را به این میدان رساند.
با اعلام حکومت نظامی و آغاز تیراندازی مأموران ساواک، گلولهای به پای شهید اصابت کرد. به دلیل خونریزی شدید و عدم امکان انتقال به بیمارستان یا مکان امن، وی پیش از رسیدن به مراکز درمانی به شهادت رسید و نامش در زمره شهدای جمعه سیاه ثبت شد.
شهادت کریم صالحطبری، همچون دیگر شهدای این روز، نقطهای روشن در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی بود و یاد و خاطرهاش در دل مردم مازندران و ایران جاودانه باقی مانده است.
گزارش از حامد گلی