مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یزد، از خرید ساختمانی در مجاورت داروخانه هلال احمر یزد به صورت وقف مشارکتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یزد به کمرنگ شدن فرهنگ وقف در حوزه جمعیت هلال احمر اشاره و اظهار کرد: در گذشته شاهد وقفیات خوبی در این حوزه از سوی واقفان و اجرای امینانه نیات این موقوفات در جهت در تحقق اهداف و برنامه‌های جمعیت هلال احمر بودیم ولی اکنون این فرهنگ در استان یزد ضعیف شده است.

عشقی با برشمردن نیاز‌های جمعیت هلال احمر استان یزد، در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزاتی، امداد و نجات و آموزش و فضا‌های فیزیکی، گفت: امیدواریم خیران و واقفان اهتمام بیشتری به حوزه امداد و نجات که به طور روزافزونی مبتلا به جامعه است، داشته باشند.

عشقی از تلاش جمعیت هلال احمر استان یزد برای خرید ساختمانی در مجاورت داروخانه هلال احمر به صورت وقف مشارکتی خبر داد و گفت: در نظر داریم با همکاری و مشارکت داوطلبان هلال احمر استان یزد بعد از خرید این ساختمان، این فضا را نیز به مجموعه فعلی داروخانه برای خدمات‎ رسانی بهتر به مردم اضافه کنیم.

وی در ادامه بر لزوم احیای فرهنگ وقف در حوزه‌های مورد نیاز امروز جامعه و بهره وری حداکثری از این حوزه تاکید کرد و گفت: نیاز است در کنار ترویج و زمینه‌سازی مشارکت مردم در این امر حسنه، اقدامات ویژه‎ای نیز از سوی متولیان امر برای ترغیب سرمایه‎ گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شود.

مدیر عامل هلال احمر استان یزد به مصوبه هیات وزیران در رابطه با امکان هزینه‌کرد مالیات پرداختی مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور نیز اشاره و در مورد آن عنوان کرد: تکمیل طرح‌های عمرانی هلال‌احمر که تعداد آنها حدود ۱۰ مورد است، نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم بتوانیم با مشارکت واقفان و مودیان نسبت به تکمیل آنها اقدام کنیم.