معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا یک از ضرورتها و اولویتهای کلانشهر کرمانشاه است باید با یک برنامهریزی مناسب وارد فاز عملیاتی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در چهارمین نشست کارگروه مدیریت پسماند استان که با حضور مدیرکل دفتر شهری استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: موضوع مدیریت پسماند یکی از دغدغههای بسیار مهم در مدیریت شهری است و این موضوع در کلانشهر کرمانشاه با یک میلیون نفر جمعیت از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: دفع نادرست پسماند میتواند موجب آلودگی منابع آب و خاک و همچنین بروز بیماریها و مشکلات بهداشتی برای شهروندان شود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه طرح تفکیک زباله از مبدا را راهکاری مناسب برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی، حفظ سلامت مردم و استفاده بهینه از بخشهای قابل بازیافت زباله دانست و گفت: شهرداری کرمانشاه باید با کمک شرکت بازیافت این طرح را در قالب یک برنامه ریزی مناسب هر چه سریعتر عملیاتی کند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: طی ماههای اخیر با تلاشها و پیگیریهای بسیار مداومی که صورت گرفت، خوشبختانه خط تولید سوخت RDF توسط شرکت بازیافت شهرداری راه اندازی شد و این سوخت در شرکت سیمان غرب قرار گرفت.
وی عنوان کرد: کرمانشاه در عرصه تولید سوخت RDF از پسماند در کشور پیشتاز است و این طرح میتواند به عنوان یک سوخت جایگزین ارزان به کاهش ناترازیهای انرژی کمک کند.
در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت تولید سوخت RDF توسط شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه و همچنین نحوه مصرف این سوخت در شرکت صنایع سیمان غرب ارائه شد.
همچنین گزارشی از برنامه تفکیک از مبدا پسماندهای عادی شهر کرمانشاه آخرین وضعیت مدیریت پسماندهای عمرانی نخالههای ساختمانی توسط نماینده شهرداری ارائه شد.
بخش دیگری از این نشست به ارایه گزارش آخرین وضعیت پسماند سوزی و لاستیک سوزی در حاشیه شهر کرمانشاه توسط شهرداری اختصاص داشت.