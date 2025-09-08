به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو تصمیم‌های گرفته شده در هیات رئیسه سازمان لیگ و به منظور تعیین برنامه و نحوه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران در سال ۱۴۰۴، نشست قرعه‌کشی این رقابت‌ها به صورت حضوری ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه برگزار خواهد شد.

باشگاه‌های شرکت کننده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور فرصت معرفی نماینده رسمی خود به صورت مکتوب برای شرکت در این جلسه دارند تا هماهنگی لازم برای حضور در این نشست فراهم شود.

در اطلاعیه سازمان لیگ تاکید شده است: به منظور رعایت قوانین و مقررات مالی فدراسیون و تضمین حسن اجرای مسابقات، ضروری است باشگاه‌ها نسبت به واریز مبلغ کامل ورودیه و ثبت حداقل ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود تا ۴۸ ساعت پیش از برگزاری جلسه قرعه کشی اقدام نمایند. عدم انجام این موارد در مهلت مقرر، به منزله انصراف باشگاه از شرکت در لیگ دسته یک مردان سال ۱۴۰۴ تلقی خواهد شد.

گفتنی است محل برگزاری جلسه قرعه کشی متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعلام می‌شود.