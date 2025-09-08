رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات بندری، دریایی و حمل‌ونقل شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: با انجام عملیات کابل‌گذاری دریایی به طول ۲ کیلومتر بین میدان نوروز و سکو‌های سرچاهی و تامین برق مورد نیاز این سکوها، تولید نفت میدان نوروز ۱۵۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر بغلانی افزود: در این عملیات، برای اینکه کشتی در مسیر مستقیم و درست قرار گرفته و منحرف نشود ضروری است از شناورهای ویژه مجهز به سیستم DP (Dynamic Positioning) که ارتباط مستقیمی با ماهواره برقرار و نسبت به اصلاح مسیر و فرمان دادن به موتورهای کشتی اقدام می‌کنند استفاده شود، ولی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، برقراری این ارتباط با ماهواره مقدور نبود.

وی افزود: برای حل این مشکل با حمایت این شرکت، دستگاه ‌سیگنال‌یاب قابل حمل توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای دریافت سیگنال‌های DGPS از ماهواره، طراحی و ارتباط سیگنالی با کنسول DP شناور برقرار و با این اقدام، عملیات کابل‌گذاری بدون انحراف و در مسیر تعیین شده امکان‌پذیر شد.

وی با بیان اینکه این عملیات جهت تامین برق مورد نیاز برای راه‌اندازی پمپ‌های درون‌چاهی چند حلقه چاه و افزایش تولید در میدان نوروز انجام ‌شده است، گفت: کابل‌گذاری در دریا با مشکلات و پیچیدگی‌های بسیار زیادی مواجه است و شناوری که برای این کار استفاده می‌شود باید از نوع کابل‌گذار باشد. علاوه بر اینکه تعداد این شناورها در ایران بسیار کم است، نرخ و هزینه به‌کارگیری آنها نیز بسیار بالاست. از سوی دیگر شناور کابل‌گذار هم باید مجهز به سامانه DP باشد. با توجه به در دسترس نبودن کشتی کابل‌گذار، تغییرات لازم با نصب قرقره کابل و استفاده از تجهیزات پرتابل سیگنال‌یاب برای اتصال به سیستم DP بر روی یک فروند شناور معمولی انجام و پس از دریافت تاییدیه‌های فنی این عملیات آغاز شد.

بغلانی افزود: DP تجهیزی است که با برقراری ارتباط با ماهواره و دریافت سیگنال از آن به شناور کمک می‌کند با حداقل میزان خطا در یک خط مستقیم حرکت کرده و از انحراف مسیر جلوگیری می‌ کند. از این جهت استفاده از شناور فاقد تجهیز DP، منجر به نقص در محاسبات پروژه گشته و عملیات را دچار اختلال می‌ کند. بنابراین با استفاده از خدمات یک شرکت دانش‌بنیان داخلی، این تجهیز به صورت پرتابل روی شناور نصب و سیگنال‌های مورد نظر از ماهواره دریافت شد و با کمترین خطا عملیات کابل‌گذاری با موفقیت به پایان رسید.

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات بندری، دریایی و حمل‌ونقل شرکت نفت فلات قاره ایران در پایان از زحمات و تلاش‌های واحدهای مهندسی بهره‌برداری، عملیات دریایی و غواصی منطقه عملیاتی بهرگان، مدیریت مهندسی و ساختمان و همه دست‌اندرکاران این عملیات تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است، کابل‌های برق و تجهیزات ابزار دقیق بین سکوها به علل مختلف از جمله گیر کردن لنگر کشتی‌ها و تور ماهیگیران آسیب می‌بیند و منجر به قطعی برق و از دست رفتن تولید میدان می‌شود که این موضوع انجام عملیات کابل‌گذاری برای تامین برق سکوها و استمرار تولید را بسیار ضروری می‌کند.