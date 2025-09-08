یک باند سارقان با ۲۸ فقره سرقت درگرگان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، با تلاش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان اعضای یک باند سرقت درگرگان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ کارآگاه امیر حسام رییس پلیس آگاهی استان گفت:در پی اعلام شکایت مبنی بر سرقت از مغازه ها به روش ورود از سقف موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت که با اقدامات اطلاعاتی موفق به دستگیری سه نفر از اعضای این باند شدیم.

وی افزود:این افراد تا کنون به ۲۸ فقره سرقت به ارزش ۲۸ میلیارد ریال اعتراف کرده اند.