افزایش ظرفیت تولید پلیمر ایران به ۱۶ میلیون تن، تا پایان برنامه هفتم

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن عباس‌زاده در مراسم افتتاحیه این رویداد افزود: پلیمر‌ها امروز جایگزین فولاد شده‌اند و بیشترین سهم را در زندگی بشر دارند؛ توسعه این بخش می‌تواند ارزش افزوده بالاتری برای کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به تفاوت ارزش محصولات پتروشیمی گفت: در حالی‌که بسیاری از محصولات این صنعت زیر ۵۰۰ دلار برای هر تن قیمت دارند، پلیمر‌ها بیش از ۱۰۰۰ دلار در هر تن ارزش‌گذاری می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: «کمپاند‌های پلیمری در حال توسعه هستند. تولید جهانی محصولات پلیمری در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به یک میلیارد تن برسد».

معاون وزیر نفت با بیان ظرفیت ۱۰۰ میلیون‌تنی صنعت پتروشیمی کشور گفت: در حال حاضر ۳۰ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد و از تولید ۷۰ میلیون تنی فعلی، تنها ۹ میلیون تن به پلیمر‌ها اختصاص دارد. در سال جاری یک میلیون تن به ظرفیت تولید پلیمر ایران افزوده می‌شود و تا پایان برنامه هفتم این رقم به ۱۶ میلیون تن خواهد رسید.

عباس‌زاده با اشاره به وابستگی ۴۰۰ میلیون دلاری زنجیره «پلی‌اُل» گفت: «برای تولید این محصولات در داخل برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا از ارزبری آن جلوگیری شود».

وی افزود: به ازای یک میلیون تن محصول پتروشیمی در بخش بالادست، دو هزار نفر و در صنایع پایین‌دستی ۱۷۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود؛ بنابراین توسعه صنایع پایین‌دستی، کلید افزایش اشتغال است.

معاون وزیر نفت همچنین از واردات ۲.۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال گذشته خبر داد و گفت: «این محصولات در زنجیره ارزش کشور کاربرد دارند، اما در داخل تولید نمی‌شوند. ۲۱ بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده و در صورت اجرای آنها، واردات این محصولات متوقف خواهد شد».