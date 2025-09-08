به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: با راه اندازی این شرکت‌های تعاونی با سرمایه گذاری ۲۰۷ میلیارد تومان وعضویت ۹۶ نفر زمینه اشتغال ۵۲ نفر فراهم شده است.

مجتبی راعی افزود: این شرکت‌های تعاونی در زمینه تولید صنعت، کشاورزی، گلخانه و مسکن و رستوران فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه ۳۶۶ شرکت تعاونی در حوزه‌های خدماتی، صنعتی، کشاورزی و مسکن در شهرستان کاشان فعال هستند گفت: در یکسال گذشته هم ۲۱ شرکت تعاونی جدید درمحدوده شهرستان با اشتغال ۷۸ نفر راه اندازی شده است.

فرماندار کاشان صادرات این شرکت‌های تعاونی فعال را درسالجاری را ۲۰ میلیون دلار با افزایش ۵۰ درصدی در مقایسه با پارسال بیان کرد و گفت: امسال فرش و تخم مرغ به کشور‌های استرالیا، کانادا، فرانسه، عراق، کشور‌های آسیای شرقی و امارات متحده عربی صادر شده است.