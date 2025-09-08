مهلت داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴؛ فردا سه‌شنبه ۱۸ شهریور به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ فردا سه‌شنبه ۱۸ شهریور به پایان می‌رسد.

در اطلاعیه این سازمان آمده؛ داوطلبان، انتخاب رشته را به ساعت پایانی موکول نکنند.

نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مرداد اعلام شد و کارنامه داوطلبان شرکت کننده شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز ۸ شهریور در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

دفترچه انتخاب رشته نیز روز یکشنبه، ۹ شهریور منتشر شد و برنامه‌ریزی شده است فرایند انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا فردا سه‌شنبه ۱۸ شهریور انجام شود.

متقاضیانی که در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و غایب جلسه آزمون بودند، نیازی به ثبت‌نام برای پذیرش در رشته‌های صرفاً با سابقه تحصیلی ندارند و می‌توانند در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی، حداکثر تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند.

ظرفیتی که تاکنون از سوی دانشگاه‌ها به عنوان ظرفیت پذیرش دانشجو به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده، تعداد ۴۵۴ هزار نفر است.

در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۲۵ هزار نفر، در گروه علوم تجربی ۸۷ هزار نفر، در گروه علوم انسانی ۲۰۸ هزار نفر، در گروه هنر ۱۶ هزار نفر و در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز ۱۷ هزار نفر به عنوان ظرفیت برای پذیرش در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

نتایج نهایی دو آزمون سراسری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ همزمان با هم در نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد.

افزودن رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات به دفترچه انتخاب رشته بدون آزمون کنکور

سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته و پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ (سری دوم تغییرات) را اعلام کرد.

یک روز پس از انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام اصلاحات و اضافه شدن رشته‌محل‌های جدید به دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، این سازمان با صدور اطلاعیه دیگری، سری دوم این تغییرات را برای داوطلبان پذیرش در رشته‌های بدون آزمون (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) منتشر کرد.

در سری دوم تغییرات، برخی کدرشته‌محل‌های دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های دولتی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی به مجموعه کدرشته‌محل‌های موجود در دفترچه انتخاب رشته اضافه شده و در برخی از کدرشته‌محل‌های قبلی، اصلاحاتی صورت گرفته است.

بیش از ۲۹ هزار داوطلب مازندرانی در نوبت دوم کنکور سراسری امسال شرکت کردند.