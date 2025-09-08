پخش زنده
در آستانه سال تحصیلی جدید همه خراسان شمالی بسیج شدهاند تا دانش آموزان کم برخوردار با خیالی آرام سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رئیس کمیته امداد اسفراین از توزیع ۱۱۵۰ بسته لوازم التحریر میان دانشآموزان نیازمند این شهرستان خبر داد.
محمود اسکندریه افزود: این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، خطکش، پاککن و مدادتراش است که با هدف حمایت از دانشآموزان کم برخوردار و فراهمکردن زمینه تحصیل بهتر برای آنان تهیه شده است.
وی گفت: ارزش هر بسته به مبلغ ۳ میلیون و پانصد هزار ریال برآورد شده که در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیون تومان ارزش ریالی آنها میباشد که عصر امروز با حضور امام جمعه، معاون فرماندار و روسای ادارات که به همت خیرین و حامیان و مراکز نیکوکاری شهرستان اسفراین تهیه گردیده بود بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد توزیع گردید.
همچنین توزیع لوازم تحریر در شهرستان راز و جرگلان انجام شد.