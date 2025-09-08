بانوی بوشهری ناجی جان چندین بیمار شد
با رضایت خانواده فاطمه واجبفرد، بانوی بوشهری دچار مرگ مغزی، کبد و کلیههای وی به بیماران نیازمند اهدا شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مسئول مرکز فراهمآوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از انجام سیزدهمین برداشت عضو بیماران مرگ مغزی در استان بوشهر در سال جاری خبر داد و گفت: فاطمه واجب فرد که به دنبال خونریزی، به مرگ مغزی دچار شده بود، با تأیید گروه پزشکی و رضایت خانواده نوعدوستش، جان چندین بیمار نیازمند به عضو را نجات داد.
علیرضا باقری افزود: برداشت کبد و هر دو کلیه آن مرحومه در بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر بهدست دکتر جاوید، فلوشیپ پیوند اعضا، و با همراهی دکتر شصتی متخصص بیهوشی انجام شد و اعضا جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز انتقال یافت.
مسئول مرکز فراهمآوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تقدیر از خانواده ایثارگر مرگ مغزی و نیز تلاش پزشکان و پرستاران بیمارستان شهدای خلیجفارس، گفت: اهدای عضو در استان بوشهر در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و خانواده فاطمه واجب فرد با اهدای اعضای عزیزشان، یک بار دیگر الگویی انسانی از ایثار و نوعدوستی را به نمایش گذاشتند.
وی یادآور شد: این یکصد و چهلمین برداشت عضو در استان بوشهر از ابتدا تا کنون است.