اعتراضات خشونت بار در کاتماندو و جناپا نپال در پی محدودیتهای رسانههای اجتماعی و نارضایتی از فسادهای دولتی به کشته شدن یک معترض و زخمی شدن دهها نفر منجر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، هیمالیان تایمزنوشت: در نیو بانشوِر کاتماندو، معترض جانباخته در درگیری با نیروهای امنیتی هدف تیر قرار گرفت و در بیمارستان عمومی فوت کرد. تعدادی از خبرنگاران و شهروندان نیز از جمله مجروحان هستند.
در جناپا، معترضان به سمت ساختمان شهرداری حرکت کرده و آدمکی از نخستوزیر شارمان اولی KP Sharma Oli را آتش زدند. تلاش برای شکستن درهای شهرداری و آتش زدن چند موتور سیکلت، منجر به ورود پلیس با گلولههای پلاستیکی شد که در پی آن یک نفر به شدت مجروح شده است.
مقامات نپالی برای کنترل اوضاع، حکومت نظامی موقت از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر تا ۱۰ شب در برخی مناطق کاتماندو اعمال کردند. ارتش نپال نیز پس از آنکه معترضان وارد مناطق محدود و ساختمان مجلس فدرال شدندبرای حمایت از نیروهای امنیتی مستقر شد.
به گزارش منابع محلی، اعتراضات مشابهی در شهرهای پوخارا، بوتوال، چیتوان، نپالگونج و بیراتنگر نیز برگزار شد.