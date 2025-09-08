به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، مامِت آکمامدوف، به همراه ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با هدف توسعه همکاری‌های ترانزیتی و ریلی میان دو کشور، وارد استان مازندران شد.

برنامه اصلی هیئت ترکمنستانی شامل بازدید از خطوط ریلی استان، بررسی طرح های مرزی و ارزیابی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای همکاری‌های دوجانبه در بخش حمل‌ونقل ریلی بود. استان مازندران به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی شمال کشور، نقش کلیدی در اتصال ایران به آسیای میانه ایفا می‌کند.

دیوارگر گزارش می دهد